شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة النيل تقدم المحاضرة الثانية حول «تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية» الاثنين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تقدم جامعة النيل الأهلية المحاضرة الثانية لها في الموسم الثقافي الحالي، الاثنين المقبل، برعاية كلية إدارة الأعمال. تأتي المحاضرة من خلال وسائل الاتصال عن بعد التي تستخدمها الجامعة حاليا في تقديم خدماتها التعليمية كاملة لأبنائها الطلبة.
المحاضرة هي الثانية هذا الموسم استكمالا لموضوع المحاضرة الأولى حول «تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية». يقوم بالعرض في المحاضرة الأستاذ عادل اللبان، المدير التنفيذي لبنك البحرين، ويتم إذاعة أجزاء منها على قناة القاهرة والناس.
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