شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يعلق كافة الرحلات النيلية والفعاليات لمواجهة فيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، إغلاق كورنيش النيل، وجميع المتنزهات، والحدائق العامة، أمام الجمهور، بنطاق جميع مراكز، ومدن المحافظة، مع تعليق كافة الرحلات النيلية، طوال أيام الأسبوع، وعلى مدار الأربع والعشرين ساعة، تنفيذا للقرارات الصادرة من جانب الحكومة، بتعليق كافة الفاعليات التي تتطلب تجمعات من المواطنين، وذلك كأجراء استباقي ضمن الخطة الشاملة للمحافظة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وناشد «القاضي»، جميع المواطنين بالالتزام داخل منازلهم، مع تنفيذ التعليمات الصادرة عن كافة قرارات الدولة، وتنفيذ الإجراءات الصحية والوقائية، حرصا على سلامة وأمن المواطنين. ووجه محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، بجميع مراكز ومدن المحافظة، بالتصدي بكل حزم لمن يخالف القرار، مع تطبيق القرارات الصادرة بكل حزم بالتوازي مع تنفيذ أعمال الرش والتطهير لكافة المنشأت والشوارع والميادين، والأماكن العامة.