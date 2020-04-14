شكرا لقرائتكم خبر عن بإجمالي ٢٦٦ حالة.. الغربية الأولى في إزالة التعديات على أملاك الدولة خلال أيام الحظر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية في محافظة الغربية إزالة جميع التعديات على الأرض الزراعية في المهد وإزالة التعديات على أملاك الدولة هلال فترة مواجهة الدولة انتشار فيروس كورونا وأصبحت من أوائل المحافظات التي تنفذ تعليمات الرئيس السيسي بمنع ظاهرة البناء على الأرض الزراعية وأملاك الدولة.

وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، في تصريحات خاصة للمصري اليوم أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وفي إطار الحفاظ على أملاك الدولة من التعديات ومخالفات البناء العشوائي على الأراضي الزراعية، شنت محافظة الغربية حملات مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لإزالة حالات التعدي في جميع قرى ومراكز المحافظة وخصوصا التعديات في المهد.

وقال رحمي، إن الحملات أسفرت عن إزالة ٢٦٦ حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة منذ بداية الحظر في ٢٥ مارس الماضي وحتى الآن.