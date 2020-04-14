شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكى: أكثر من 50 ألف جندى يعملون على حماية الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الدفاع الأمريكى مارك أسبر، إن أكثر من 50 ألف جندى يعملون على حماية الشعب الأمريكي، موضحا أن 6 آلاف طبيب يساعدون الطواقم الطبية لمواجهة الوباء.

وتابع وزير الدفاع الأمريكى مارك أسبر: سنرسل بعثات طبية إلى نيويورك وغيرها من الولايات الأمريكية – بحسب ما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وفى وقت سابق أظهر إحصاء جمعته رويترز، أن عدد الوفيات فى الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا المستجد، تجاوز 24 ألفا، اليوم الثلاثاء، فيما يبحث المسئولون سبل إعادة فتح الاقتصاد دون إشعال فتيل التفشى من جديد، وسجلت الولايات المتحدة، ثالث أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، أكبر عدد من الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الذى يسببه الفيروس بين دول العالم.

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وبلغ إجمالى الإصابات فى الولايات المتحدة، قرابة 583 ألفا بينما بلغ إجمالى الإصابات المسجلة فى أنحاء العالم قرابة مليونى إصابة.

وتم تسجيل نحو 1500 وفاة جديدة، أمس الاثنين، وهو ما يقل كثيرا عن الحصيلة اليومية الأسبوع الماضى والتى بلغت زهاء 2000 حالة وفاة كل 24 ساعة وفقا لإحصاء لرويترز. وتجاوزت وفيات الفيروس فى الولايات المتحدة 24400 اليوم الثلاثاء. ولم تبلغ العديد من الولايات عن الأعداد فيها بعد.

وتفرض السلطات، منذ أسابيع قيودا واسعة ألزمت الناس فى مناطق كثيرة من الولايات المتحدة بالبقاء فى بيوتهم لكبح انتشار الفيروس، مما سبب أضرارا اقتصادية فادحة. ومع إغلاق الشركات وفرض قيود على السفر، يناقش المسؤولون والمشرعون متى يُمكن إعادة فتح بعض القطاعات.