شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات فيروس كورونا فى الولايات المتحدة الأمريكية تتجاوز 24 ألفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت بيانات موقع رصد أعداد إصابات فيروس كورونا حول العالم، "انفوجرام" بتجاوز وفيات الفيروس التاجي فى الولايات المتحدة الأمريكية 24 ألفا.، حيث وصلت الأعداد إلى 24.527. ألف.





وفى وقت سابق، أكد باحثون بجامعة ميتشيجان الأمريكية أنه إذا كانت الولايات المتحدة قد اعتمدت على اللقاحات الإلزامية منذ عقود خاصة لقاح السل BCG فربما لم نصل إلى معدلات الوفاة بأرقام ثلاثية لفيروس كورونا، حيث أوضحت الدراسة أن البلدان التي لديها سياسة حالية تفرض تطعيمات السل اجباريا لديها نمو أبطأ بشكل كبير في كل من حالات فيروس كورونا والوفيات مقارنة بالدول التي ليس لديها اهتمام بتلقيح السل.

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية إذا كانت الولايات المتحدة قد خضعت للتطعيم الإلزامي ضد السل قبل عدة عقود ، فربما لم يصل العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالفيروس التاجي إلى أرقام ثلاثية بحلول أواخر مارس.

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ووفقًا لتقرير جديد لجامعة ميشيجان كانت الولايات المتحدة ستعاني ما يقدر بـ 94 حالة وفاة والتي كانت ستشكل 4 ٪ فقط من عدد الوفيات الفعلي البالغ 2467 في هذا البلد في 29 مارس.

التقرير الذي يحمل عنوان "تطعيم Bacillus Calmette-Guérin (BCG) يتنبأ بمنحنيات مسطحة لانتشار فيروس كورونا هو تحليل للتقارير اليومية لحالات كوفيد 19 والوفيات ذات الصلة في أكثر من 50 دولة.

يقول الباحثون إن البلدان التي لديها سياسة حالية تفرض تطعيم BCG ، وهو لقاح السل ، لديها نمو أبطأ بشكل كبير في كل من الحالات والوفيات ، مقارنة بجميع البلدان الأخرى.

مقالة ما قبل الطباعة ، والتي هي قيد المراجعة حاليًا ، تبني على دليل مسبق على أن لقاح BCG الذي يتم تقديمه عادةً عند الولادة أو أثناء الطفولة يوفر تأثيرًا وقائيًا طويل الأمد ليس فقط ضد السل ولكن أيضًا ضد العديد من الأمراض المعدية الأخرى.