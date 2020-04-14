شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الأمن تقتحم الوكر الإرهابى فى الأميرية وتسيطر على الموقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقف إطلاق النار بين قوات الشرطة المصرية والخلية الإرهابية بمنطقة الأميرية فى القاهرة، حيث سيطر الأمن على الموقف وتمكنت قوات مكافحة الإرهاب من اقتحام الوكر الإرهابى.





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