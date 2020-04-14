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ترامب يلتقى مع متعافين من فيروس كورونا ويستمع إلى قصص نجاتهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بمجموعة من المتعافين من فيروس كورونا، وقال أحد المتعافين إنه كان على متن حاملة طائرات حيث لقى 11 شخصا مصرعهم بكوفيد-19.

وقال كارل كولدمان إنه أحد المتعافين إنه كان يعانى من أعراض شديدة ورغم أن زوجته كانت معه لكنها لم تصب به. وسألها ترامب عما إذا كانت لديها مناعة ضده، فقالت إن هذا ما سيعرفونه قريبا.

وتقدم بالشكر للرئيس دونالد ترامب لأنه تم نقلهما بطائرة حربية إلى مستشفى، وقالت الزوجة إنها لم تصاب بالفيروس لأنها وضعت بطانية على رأسها.

وشرحت من ناحية أخرى، متعافية تعانى من المرض، وقالت إنها كانت تعانى من صعوبة فى التنفس ولكنها استطاعت التغلب على كوفيد-19.

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