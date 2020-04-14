شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة تعامل رجال الشرطة مع مجموعة إرهابية فى منطقة الأميرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت فضائية اكسترا نيوز، مقطع فيديو لحظة تعامل رجال الشرطة مع مجموعة من الإرهابيين داخل شقة سكنية في منطقة الأميرية بالقاهرة. وطالبت الشرطة من خلال مكبرات الصوت، سكان المنطقة عدم الاقتراب من النوافذ أو الأبواب والاحتماء داخل المنازل بسبب إطلاق النار والتعامل مع العناصر الإرهابية.

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