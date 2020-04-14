شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: استرداد 192ألف متر و693 فدان من أملاك الدولة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تلقي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، تقريراً من غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات حول جهود المحافظات خلال ال 24 ساعة الأخيرة فيما يخص حملات إزالة التعديات ، والتي أسفرت عن إزالة 86 حالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة ليصل إجمالى الإزالات إلى 1236 حالة واسترداد حوالي 192 ألف متر مربع ليصل الاجمالي 2 مليون و192 ألف متر مربع وإزالة 125 حالة تعدي بالزراعة علي اراضي الدولة ليصل اجمالي الازالات الي 176 إزالة علي مساحة 693 فدان ليصل إجمالي ما تم استرداده حوالي 1450 من أملاك الدولة بالمحافظات ، كما تم إزالة 230 حالة لمخالفات البناء يصل الإجمالى إلى 3207 حالة بإجمالي 104 ألف متر مربع ، و 424 حالة إزالة لتعديات وبناء علي الأراضي الزراعية ليصل الإجمالى إلى 3921 حالة إزالة وذلك منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء .

وأشاد وزير التنمية المحلية ، بحسب بيان اليوم، بالجهود التي يبذلها السادة المحافظين في هذا الملف الهام الذي يتابعة رئيس الجمهورية بصورة يومية لفرض هيبة الدولة وعدم السماح لأي تعديات من المواطنين على أملاك الدولة أو بالبناء علي الاراضي الزراعية خاصة خلال ساعات حظر التجول .

وأكد شعراوى، أن هذه الحملات تأتى تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء فى جميع المحافظات وإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين لظروف الدولة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا .

وطالب شعراوي ، المحافظين بالاستمرار في استنفار كافة الأجهزة المعنية لرصد جميع مخالفات البناء والتعدي علي أراضي وأملاك الدولة خلال فترات الحظر وعلي مدار اليوم والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها ، وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.