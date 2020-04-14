شكرا لقرائتكم خبر عن المعلومات الأولية عن خلية الأميرية: الأمن أحبط مخططا إرهابيا يستهدف الأقباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت المعلومات الأولية من حادث تبادل إطلاق النار بين قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية وخلية إرهابية في منطقة الأميرية بالقاهرة، جاء على إثر تصدى مبكر من أجهزة الأمن لمخططات إرهابية استهدفت أعياد الأقباط بمصر.

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