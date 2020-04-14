شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين : الرئيس وجه بالحفاظ على المخزون الاستراتيجى للسلع الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أزمة فيروس كورونا المستجد أثبت أن هناك تعاونا وتنسيقا كبيرا بين أعضاء الحكومة، مطالبا المواطنين باتباع كافة الإجراءات الوقائية، لافتا الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما ما يوجه بأهمية الحفاظ على المخزون الاستراتيجى للسلع الأساسية، كما أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية وتخفيض عدد العاملين فى مؤسسات الدولة المختلفة.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال لقائه مع الإعلامى أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن أحد أعضاء اللجنة الخاصة بأداء أزمة فيروس كورونا، وأن الحكومة استثنت محلات المواد الغذائية من الحظر لتوفير السلع الغذائية.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الدخلية قد أكد أنه حرصا على سلامة المواطنين بعدم وجود أى تجمعات كبيرة كإجراء احترازى للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، تم اتخاذ آليات جديدة لتوفير كل منتجات رمضان من خلال العديد من منافذ السلاسل التجارية الكبرى وأيضا منافذ الشركات التابعة للوزارة، وأنه تم البدء فى طرح المنتجات وستستمر لمدة شهر حتى 10 مايو المقبل، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وأن نسبة التخفيضات تبدأ من 15 وتصل إلى 30 % لبعض المنتجات مع توفير كافة السلع الغذائية واللحوم الطازجة والمجمدة بجانب زيادة الكميات المطروحة من السلع الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين طوال الشهر الكريم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.