شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جولة رئيس الوزراء بـ6 أكتوبر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مصنع جنرال موتورز مصر، ورافقه كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

وفي مستهل زيارته، أشار رئيس الوزراء، إلى أن تفقد مصنع شركة جنرال موتورز مصر يأتي في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، مُؤكداً على ضرورة حماية العاملين فى كل المواقع، واستمرار العمل بما يضمن دوران عجلة نمو الاقتصاد المصري واستقرار واستدامة معدلات النمو في مصر.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع "كايرو باك إيجيبت" المتخصص في إنتاج عبوات الأطعمة والمشروبات، بمدينة 6 أكتوبر.

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وخلال الجولة، حرص رئيس الوزراء على الإطلاع عن قرب على حركة العمل داخل المصنع، وإجراء حوار مع العمال للاطمئنان على ما يتم اتخاذه من إجراءات احترازية لمواجهة " ڨيروس كورونا المستجد" من قبل إدارة المصنع، معربا عن شكره وتقديره للعاملين الذين يؤدون واجبهم فى الإنتاج والتصنيع على أكمل وجه، قائلا: "عمال مصر هم من يحملون على أكتافهم مسئولية دوران عجلة الانتاج خلال هذه الفترة الدقيقة".

كما استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح مفصل، من المهندس عمرو حمد، رئيس مجلس إدارة المصنع، حول حجم أعماله، إذ يضم المصنع خط إنتاج مزود بأحدث التكنولوجيات العالمية في مجال تصنيع العبوات المعدنية، بطاقة تصنيعية تبلغ 350 مليون عبوة خلال عام.

وقام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتفقد المحاور والطرق الرئيسية والكبارى بالمدينة، ورافقه خلال الجولة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولو الوزارة، وشملت الجولة الطريق الدائرى الأوسطى، وطريق الواحات.