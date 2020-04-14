شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 412 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 3 حالات وفاة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم الثلاثاء، تسجيل 412 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4933، وتسجيل 3 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 28 حالة، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية قبل قليل.
كانت وزارة الصحة الإماراتية، كشفت تسجيل 3 وفيات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ مجموع الوفيات 25 حالة، فيما تم شفاء 172حالة جديدة من فيروس كورونا ليصل العدد الإجمالى للمتعافين إلى 852 حالة.
وفى وقت سابق قالت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية ومقرها أبوظبى، إنها ستسير رحلات خاصة إلى بروكسل ودبلن ولندن وطوكيو وزوريخ بين 14 و 22 أبريل، وتسمح الإمارات بعدد محدود من الرحلات المتجهة للخارج فقط للراغبين في مغادرة البلاد بعد تعليق الخدمات المنتظمة الشهر الماضي.
فى إطار التعاون بين المملكة المتحدة وحكومة دولة الامارات لدعم الرعايا البريطانيين الراغبين في العودة لوطنهم، غادرت فى 8 و10 أبريل الجارى طائرتان من كاتمندو فى نبيال وتوقفتا ترانزيت فى الإمارات قبل استكمال رحلتيهما إلى الأراضي البريطانية.
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