شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 412 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 3 حالات وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم الثلاثاء، تسجيل 412 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4933، وتسجيل 3 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 28 حالة، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية قبل قليل.

كانت وزارة الصحة الإماراتية، كشفت تسجيل 3 وفيات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ مجموع الوفيات 25 حالة، فيما تم شفاء 172حالة جديدة من فيروس كورونا ليصل العدد الإجمالى للمتعافين إلى 852 حالة.