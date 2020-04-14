شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الغربية تعلن إصابة 5 حالات بقرية صفط تراب بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية عن إصابة 5 حالات جدد بفيروس كورونا من أهالى قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة، ليرتفع عدد الحالات الإيجابية المصابة لـ23 حالة بينهم حالة وفاة لسيدة مُسنة تبلغ من العمر 87 سنة.

وكانت مديرية الصحة قد قامت بعزل 6 أشخاص من المخالطين للحالات المصابة، بمستشفى صدر المحلة، بعد ظهور أعراض المرض عليهم، وتم سحب عينات وإجراء الفحوصات اللازمة، وإرسال العينات للمعامل المركزية، وجاء نتيجة فحص العينات، إيجابية إصابة 5 منهم وسلبية الحالة السادسة، وتم نقل الحالات للحجر الصحي.

وكانت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، قد انتهت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء من دفن جثمان سيدة تبلغ من العمر 87 عاما، بمسقط رأسها بقرية صفط تراب مركز المحلة، والتى توفيت الأحد داخل مستشفى الحجر الصحي بكفر الزيات، بعدد تدهور حالتها الصحية عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتم دفن الجثمان بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، وتعقيم سيارة الإسعاف قبل إخراج النعش منها.

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وكانت المتوفاة قد أصيبت بالفيروس منذ عدة أيام، وانتقل الفيروس لـ17 شخصا من أفراد أسرتها، تم نقلهم للحجر الصحي.

وكانت الأجهزة الأمنية قد أغلقت أمس مداخل ومخارج قرية صفط تراب، وانتشرت قوات الشرطة فى جميع المداخل والمخارج، وغلقها بالحواجز الحديدية بعد قرار وضع القرية فى العزل الصحي، بعد ظهور 18 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

فى الوقت الذي انتشرت فيه فرق الترصد التابعة لمديرية الصحة بشوارع القرية، لرصد المخالطين للمصابين وجمع بيانات كامله عنهم، ومتابعتهم لحظيا، والتنبيه عليهم بالذهاب لأقرب مستشفى حال ظهور أى أعراض للمرض عليهم.

من ناحية أخرى قرر اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة، منح جميع العاملين بالمصالح الحكومية من أبناء قرية صفط تراب سواء داخل القرية أو خارجها إجازة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد ظهور 18 إصابة بفيروس كورونا بالقرية، ووفاة سيدة من المصابين داخل الحجر الصحي بكفر الزيات.