شكرا لقرائتكم خبر عن تبادل إطلاق نار بين قوات مكافحة الإرهاب ومجموعة إرهابية بالأميرية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبادل قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية إطلاق النار مع مجموعة إرهابية بالأميرية. وحذرت الشرطة المواطنين قاطنى المنطقة من الاقتراب من النوافذ والأبواب والاحتماء بالمنازل. Advertisements









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