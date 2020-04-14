شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الشهادة الإعدادية.. إزاى تعمل مشروع بحثى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت، خلال الأيام القليلة الماضية، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواضيع المشروعات البحثية التى سيقدمها الطلاب. ”الخليج 365” يقدم روشتة إعداد مشروع البحث لطلاب الشهادة الإعدادية فى الخطوات التالية:
ـ مشروع البحث فى منهج الترم الثانى حتى 15 مارس الماضى فقط.
ـ يحصل الطالب على درجة المشروع كاملة 100%.
ـ تضاف درجة الترم الأول على الـ"100%" الخاصة بالمشروع ويحسب مجموع الطالب فى النهاية.
ـ المشروع هو بحث واحد فقط فى جميع المواد وليس لكل مادة مشروع.
ـ المشروع بديل الامتحان التقليدى.
ـ المشروع بدون درجات تقييمه بمقبول أو عدمه.
ـ إذا تم قبول المشروع يتم تحويله إلى درجات من 140.
ـ تحسب الدرجات الخاصة بالمشروع فقط عند التنسيق وليس المشروع.
ـ يستطيع الطالب تقديم المشروع إما منفردا أو مع زميل ثان أو ثلاث طلاب أو أربعة أو خمسة طلبة فقط.
ـ البحث لقياس نواتج التعلم لدى الطالب فى جميع المواد ولكن بشكل مجمع.
ـ موضوع البحث فى الثالث الإعدادى هو "تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية أو الزيادة السكانية والأمن الغذائى أو البيئة".
ـ يختار الطالب موضوعا واحدا فقط للكتابة فيه.
ـ شكل البحث يتكون من "عنوان الموضوع ـ الرقم التعريفى للطالب ـ عناصر الموضوع المختلفة أى مضمون البحث ـ النتائج ـ المصادر".
ـ مضمون البحث 700 حتى 800 كلمة فقط.
ـ مصادر البحث متعددة "كتاب المدرسة أى دوريات علمية".
ـ منصة التعلم ادمودو " https://edmodo.org"
ـ المكتبة الرقمية (https://study.ekb.eg)، حيث تضم العديد من المراجع والمصادر التعليمية الرقمية المختلفة لمساعدة الطلاب.
ـ للبحث محظورات يجب الابتعاد عنها "الغش ـ شراء بحث جاهز ـ الامتحان عن تقديم بحث من الأساس".
ـ ابتعد عن قيام المعلم بصناعة بحث لكل حتى لا تقع فى مشكلة رفض البحث.
ـ دور المعلم استرشادى فى البحث.
ـ متستعجلش قدامك حتى منتصف مايو لتسليم البحث.
ـ اشتغل على إعداد البحث بنفسك تحضيرا للعام المقبل.
ـ لو عايز تفهم إزاى مثلا بيتم التقييم فى العربى بمشروع البحث "التقييم يكون من خلال التأكد من أنه لا توجد أخطاء إملائية أو متعلقة بالإعراب أو سرد الجمل وترتيبها فى البحث".
ـ هتلاقى دروس ومصادر كثيرة للموضوع الذى يتم اختياره للعمل عليه.
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