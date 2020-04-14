شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الشهادة الإعدادية.. إزاى تعمل مشروع بحثى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت، خلال الأيام القليلة الماضية، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواضيع المشروعات البحثية التى سيقدمها الطلاب. ”الخليج 365” يقدم روشتة إعداد مشروع البحث لطلاب الشهادة الإعدادية فى الخطوات التالية:

ـ مشروع البحث فى منهج الترم الثانى حتى 15 مارس الماضى فقط.

ـ يحصل الطالب على درجة المشروع كاملة 100%.

ـ تضاف درجة الترم الأول على الـ"100%" الخاصة بالمشروع ويحسب مجموع الطالب فى النهاية.

ـ المشروع هو بحث واحد فقط فى جميع المواد وليس لكل مادة مشروع.

ـ المشروع بديل الامتحان التقليدى.

ـ المشروع بدون درجات تقييمه بمقبول أو عدمه.

ـ إذا تم قبول المشروع يتم تحويله إلى درجات من 140.

ـ تحسب الدرجات الخاصة بالمشروع فقط عند التنسيق وليس المشروع.

ـ يستطيع الطالب تقديم المشروع إما منفردا أو مع زميل ثان أو ثلاث طلاب أو أربعة أو خمسة طلبة فقط.

ـ البحث لقياس نواتج التعلم لدى الطالب فى جميع المواد ولكن بشكل مجمع.

ـ موضوع البحث فى الثالث الإعدادى هو "تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية أو الزيادة السكانية والأمن الغذائى أو البيئة".

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ـ يختار الطالب موضوعا واحدا فقط للكتابة فيه.

ـ شكل البحث يتكون من "عنوان الموضوع ـ الرقم التعريفى للطالب ـ عناصر الموضوع المختلفة أى مضمون البحث ـ النتائج ـ المصادر".

ـ مضمون البحث 700 حتى 800 كلمة فقط.

ـ مصادر البحث متعددة "كتاب المدرسة أى دوريات علمية".

ـ منصة التعلم ادمودو " https://edmodo.org"

ـ المكتبة الرقمية (https://study.ekb.eg)، حيث تضم العديد من المراجع والمصادر التعليمية الرقمية المختلفة لمساعدة الطلاب.

ـ للبحث محظورات يجب الابتعاد عنها "الغش ـ شراء بحث جاهز ـ الامتحان عن تقديم بحث من الأساس".

ـ ابتعد عن قيام المعلم بصناعة بحث لكل حتى لا تقع فى مشكلة رفض البحث.

ـ دور المعلم استرشادى فى البحث.

ـ متستعجلش قدامك حتى منتصف مايو لتسليم البحث.

ـ اشتغل على إعداد البحث بنفسك تحضيرا للعام المقبل.

ـ لو عايز تفهم إزاى مثلا بيتم التقييم فى العربى بمشروع البحث "التقييم يكون من خلال التأكد من أنه لا توجد أخطاء إملائية أو متعلقة بالإعراب أو سرد الجمل وترتيبها فى البحث".

ـ هتلاقى دروس ومصادر كثيرة للموضوع الذى يتم اختياره للعمل عليه.