شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون: 16 حالة وفاة بكورونا فى صفوف العسكريين و 4127 إصابة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في صفوفها إلى 4127 ، وارتفاع عدد ضحايا الفيروس في صفوف العسكريين والعاملين لديها إلى 16 حالة، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية قبل قليل.

فى غضون ذلك استطاع وباء كورونا القاتل أن يتسلل إلى قطاعات عدة داخل الولايات المتحدة، التى باتت فى صدارة الدول المصابة بالوباء عالمياً، فبخلاف انتشاره بين المواطنين الأمريكيين فى ظل حالة من القلق المتزايد من عجز الإدارة الأمريكية عن وقف انتشاره، استطاع كورونا أن يقتحم تحصينات عسكرية داخل الولايات المتحدة ليضع الجنود والضباط الأمريكيين فى دائرة الإصابات.

ومنذ ظهور إصابات على متنها بداية مارس الماضي، تصدرت حاملة الطائرات الأمريكية تيودور روزفلت صدارة مشهد كورونا داخل الولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن تعلن البحرية الأمريكية تسجيل حالة وفاة لأحد أفراد طاقم حاملة الطائرات المصابين.

قالت البحرية الأمريكية إن بحارًا أثبتت نتائج اختباره لـ Covid-19 كان ضمن الطاقم على متن حاملة الطائرات ثيودور روزفلت توفي بسبب فيروس كورونا، وفقا لما نشرته شبكة سي ان ان الامريكية.

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ولم تكشف البحرية عن اسم البحار الذي دخل إلى وحدة العناية المركزة بمستشفى تابع للبحرية الأمريكية يوم الخميس.

وقالت البحرية الأمريكية في بيان نشرته شبكة سى إن إن الأمريكية، إن ما يقرب من 600 بحار على متن السفينة روزفلت أظهرت نتائج إيجابية لـ Covid-19 ، مضيفة أنه تم اختبار 92% من أفراد طاقم روزفلت للكشف عن الفيروس.