شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 2972 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إيطاليا و601 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إيطاليا تسجيل 2972 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل المجموع إلى 162488، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز الإخبارية في خبر عاجل لها.

كما أعلنت إيطاليا تسجيل 601 وفاة بفيروس كورونا.

وفى وقت سابق توفى 5 أطباء من الجالية السورية فى إيطاليا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" إضافة إلى طبيب أردنى وآخر فلسطينى.

Advertisements

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن رئيس الجالية، ونائب رئيس جمعية الأطباء الأجانب فى إيطاليا جمال أبو عباس أن ثمة طبيبا سوريا فى العناية المشددة بعد إصابته بالفيروس.

وقال أبو عباس أن عدد الأطباء الذين توفوا بسبب “كورونا” فى إيطاليا بلغ 109 أطباء و35 ممرضا وممرضة و7 صيادلة، وأضاف أن ثمة أكثر من 10 آلاف مصاب وحامل للفيروس من أطباء وكوادر تمريضية موجودين حسب الحالة فى المنازل أو المستشفيات.

وأشار إلى أن المستشفيات تعانى نقصاً فى الأطباء والممرضين، وفى أجهزة التنفس وجميع المواد الطبية، بعد أن قامت فرنسا وألمانيا بمصادرة شحنات كبيرة منها، فيما قدمت كل من الصين وروسيا وكوبا المساعدات من أطباء أو معدات أو أجهزة لمكافحة وفاء فيروس كورونا، وذلك وفقا لـ "روسيا اليوم".

تخطى إجمالى حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى مختلف دول العالم حاجز الـ 120 ألف إصابة، وفيما تم تسجيل أكثر من مليون و930 ألف إصابة بهذا الفيروس، ووصل عدد حالات الشفاء منه إلى أكثر من 453 ألف حالة، وذلك وفق موقع "ورلد ميترز".