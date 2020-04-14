شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: ارتفاع عدد الحلات المتعافية من فيروس كورونا لـــ 514 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا وخرجو من مستشفيات العزل إلى 514 حالة حتى اليوم.

وأوضح بيان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 683 حالة، من ضمنهم الـ 514 متعافيًا.