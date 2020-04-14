شكرا لقرائتكم خبر عن قارئ يرصد تصاعد أدخنة كثيفة فوق جراج التحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل القارئ محمد امين ، صورا عبر خدمة صحافة المواطن باليوم السابع يظهر من خلاله تصاعد أدخنة كثيفة من فوق منطقة جراج التحرير منذ قليل وبسبب غير معلوم السبب.

قال القارئ عبر رسالته لصحافة المواطن باليوم السابع:"الحريق منذ قليل بمنطقة التحرير ودفعت قوات الحماية المدنية سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق."



تصاعد أدخنة كثيفة فوق الجراج التحرير (1)



تصاعد أدخنة كثيفة فوق الجراج التحرير (2)



تصاعد أدخنة كثيفة فوق الجراج التحرير (3)

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وتأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها ”الخليج 365” لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ويدعو ”الخليج 365” قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع ”الخليج 365” لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل ”الخليج 365” تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع ”الخليج 365”.