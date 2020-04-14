شكرا لقرائتكم خبر عن قناة ”الخليج 365” على يوتيوب تكسر حاجز الـ3 ملايين متابع.. شكرا على ثقتكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع وصول قناة الخليج 365 على موقع يوتيوب لـ3 ملايين مشترك، كأكبر القنوات الإخبارية فى مصر وواحدة من أكبر القنوات فى الشرق الأوسط، نثبت يوما بعد يوم أن ما نقدمه من تغطية خبرية لحظة بلحظة وبرامج وتقارير نال وسينال دائما رضاء متابعينا، الذين تعاهدنا معهم منذ البداية على الأمانة فى نقل الحدث والسرعة واستخدام كافة وسائل التكنولوجيا والتقنية الحديثة.

وتعتبر قناة الخليج 365 على يوتيوب المصدر الأول للفيديوهات الإخبارية والبرامج والتقارير لملايين المصريين، وتولى اهتماما خاصا بالمصداقية والتقنية العالية، كما تقدم تقارير نوعية سواء خدمية أو توعوية أو التى تبرز الجوانب المشرقة فى المجتمع كانت دائما كاميرا الخليج 365 متواجدة وحاضرة، منذ بداياتها، هدفها الأول هو توصيل المعلومة والخبر لمتابعيها " بالصوت والصورة.

وتأكد ذلك الميثاق بيننا ومتابعينا مع حصول القناة على أول درع يوتيوب ذهبى بعد تخطينا المليون الأول، كأول قناة إخبارية مصورة فى الشرق الأوسط تحصل عليه، ليستمر الوعد بمزيد من التقارير المميزة والتغطية الخبرية الهامة.





وتقدم قناة الخليج 365 عدد كبير من البرامج الإخبارية والرياضية والترفيهية، منها برنامج خش ع الدكش، الذى يقدمه مصطفى يحيى، وبرنامج بينى وبينك ويقدمه الزميل حسن مجدى، وبرنامج مع صحصاح، ويقدمه الزميل عمرو صحصاح، وجت ع الجرح، مع دينا عبد العليم، وبرنامج سيلفى تيوب، مع أسامة طلعت، والحلزومة مع حازم عبد الصمد، وساعة شيطان مع محمود عبد الراضى، إضافة للجولات الإخبارية المباشرة.

أيضا هناك العديد والعديد من التقارير والتغطيات الخبرية كانت مميزة على قناة الخليج 365 وتخطت نسبة مشاهدتها الملايين.





الكلبة هيرا التى أثار ظهورها وقتها جدلا على كافة وسائل التواصل الاجتماعى دفعنا لإجراء حوار مع صاحبتها فى تقرير نوعى تخطت نسبة مشاهدته الستة ملايين.

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أيضا تقديم نماذج مختلفة ومشرفة للنساء العاملات فى مصر فى مجالات غريبة عليهن كان له صدى لدى متابعينا ففور نشر تقرير يحمل عنوان " الجميلة والساطور.. سمر 16 عاما تعمل بالجزارة انهالت التعليقات الإيجابية لفتاة حملت على عاتقها مسؤولية نفسها وأسرتها بشكل حقق 2 مليون مشاهدة.

قناة الخليج 365 من خلال تقاريرها المميزة قدمت وساهمت فى تغيير حياة العديد من البسطاء.

ومنهم الفتاة ذهب التى تركت حلمها فى التعلم من أجل رعاية والدتها المريضة وعملت على عربة كبدة والتى تعاطف معها الجميع ووصلت شهرتها إلى دعوتها لحضور مؤتمر الشباب الذى يدعو إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى كنموذج مشرف لفتاة مصرية أصيلة.





3 ملايين مشترك بقناة الخليج 365 لا يعنى سوى مزيد من التقدم والتغطيات الحدثية بمنتهى السرعة والدقة.