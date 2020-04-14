شكرا لقرائتكم خبر عن حريق مفاجئ فى ميدان التحرير.. والحماية المدنية تنقذ الموقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا فيديو7 لليوم السابع نشوب حريق مفاجئ بمنطقة ميدان التحرير وأفاد شهود عيان أن الحريق سببه بعض المخلفات . وتمكن رجال الحماية المدنية من السطرة على الحريق، حيث أنتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

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