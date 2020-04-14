شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تعلن تسجيل 107 وفاة بفيروس كورونا و4062 إصابة جديدة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، وفاة 107 أشخاص خلال 24 ساعة بسبب وباء كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1403، مشيرا إلى تسجيل 4062 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 65111 حالة، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية قبل قليل.

كان وزير الصحة التركى فخر الدين قوجه، قال أمس الاثنين، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بلاده زاد 4093 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بينما زادت حالات الوفاة بواقع 98 ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1296.

وأضاف أن إجمالي عدد الإصابات فى البلاد بلغ 61049.

Advertisements

وقال الوزير إن حالات الشفاء بلغت 3957 حتى الآن كما بلغ عدد الفحوص التي أجريت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 34456.

وفى وقت سابق أعلن حزب تركيا المستقل وفاة رئيسه حيدر باش، صباح اليوم الثلاثاء، بمستشفى طرابزون الذي كان يتلقى فيه العلاج رفقة ثمانية من أفراد الأسرة بعد إصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد 19).

صحيفة«سوزجو» التركية ذكرت أنه بينما أعلن «تركيا المستقل» استقرار الحالة الصحية لرئيس الحزب، حيدر باش، البالغ من العمر70 عامًا، والذي كان يتلقى العلاج في العناية المركزة على ما يرام، تصدرت عناوين الأخبار وفاته اليوم، بعد أن فشل الأطباء في إنقاذه رغم التدخلات الطبية بوحدة العناية المركزة.