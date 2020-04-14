اقتناء لوحات جديدة.. الفنون التشكيلية يتبنى مبادرة لدعم الفنانين خلال أزمة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور، عن مبادرة "دعم الفنانين المصريين"، لدعم الفنانين والوقوف معهم في ظل وجود وانتشار فيروس كورونا المُستجد.

وأوضح قطاع الفنون التشكيلية في بيان له الثلاثاء، أن المُبادرة تأتي في ضوء ما يمر به العالم والوطن من أزمة كبيرة عارضة، ألقت بظلالها السلبية على مختلف أوجه الحياة، وأدت إلى غلق طرق تسويق الأعمال الفنية، ما أثر على قطاع عريض من الفنانين بمصر وبخاصة الذين ليس لهم مصادر دخل أخرى.

وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى دعم الفنانين المصريين والوقوف بجانبهم في هذا الظرف الاستثنائى، مشيرا إلى أن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، خصصت جانبا من ميزانية الاقتناء، لإقتناء أعمال فنية من الفنانين.

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