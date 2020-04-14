مدبولي يُكلف وزيرة الصحة بإعداد تقرير يومي عن استيفاء احتياجات المستشفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

عقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤلين.

واستعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالي لفيروس "كورونا المستجد" في مصر، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة تداعياته.

وتناولت الوزيرة بالشرح الموقف الخاص بتوريدات المستلزمات والأدوات الطبية اللازمة لمكافحة العدوى، والتجهيزات المطلوبة وما تم توريده حتى الآن، واستعرضت إجمالي عدد أسرة الإقامة والرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي المتوفرة في مستشفيات وزارات :الصحة والتعليم العالي والدفاع والداخلية.

وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع بالعمل على سرعة توفير المستلزمات الطبية الخاصة بوزارة الصحة، والمستشفيات التى حددتها الوزيرة، مؤكداً على ضرورة موافاته بتقرير يومى متكامل حول استيفاء كافة احتياجات ومتطلبات المستشفيات من المستلزمات الطبية، بالتنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.