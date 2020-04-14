"يقوي المناعة أمام كورونا".. بيان جديد من دار الإفتاء بشأن صيام شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنها عقدت اجتماعا مع لجنة طبية وأجمعت أن فيروس "كورونا" لا يؤثر على الصوم.

وأوضحت دار الإفتاء في منشور لها علي صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، أن اللجنة الطبية أكدت أن الصوم يقوي المناعة في مواجهة فيروس "كورونا".

وحول الصيام ومدى تأثره بفيروس كورونا وهل يرخص للناس الفطر خوفًا من المرض، قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية: "اجتمعت في الأسبوع الماضي مع لجنة طبية عالية المستوى في دار الإفتاء المصرية في كافة التخصصات التي تتعلق بفيروس كورونا، والمفاجأة أن هذه اللجنة أجمعت على أن هذا الفيروس يحتاج إلى مناعة والصوم يؤدي إلى تقوية المناعة".

Advertisements

وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامي عمرو أديب أمس الاثنين، أن الصوم في حد ذاته مطلوب شرعًا، وهو ركن من أركان الإسلام لا يسقط بحال من الأحوال إلا بعذر شرعي من مرض أو سفر أو حيض، وغيره من الأعذار الشرعية.

وأشار إلى أنه فيما يخص المصابين بالفيروس فإننا في هذه الحالة نسأل الأطباء، فإذا رأوا أن الصوم يضره، فإنه يجب عليه أن ينصاع لأمر الطبيب وهو أمر واجب حتى يحافظ على نفسه لأن حفظ النفس في هذه الحالة مقدم على الصيام.

​