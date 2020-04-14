برلماني يطالب بحظر تجوال كامل من الخميس وحتى الثلاثاء المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

تقدم المستشار الدكتور حسن بسيونى، عضو لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والقيم بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن استمرار ازدحام المواطنين بالأسواق العامة، رغم إعلان العمل بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وضرورة فرض حظر تجوال كامل في الأيام المقبلة بدءًا من الخميس وحتى الثلاثاء المقبل، والتي يتخللها عيد القيامة وشم النسيم.

وقال "بسيونى"، في طلب الإحاطة، إن ما شهدته الأسواق العامة الأيام الماضية، لاسيما سوق العتبة ومنطقة وسط البلد والأسواق العامة بالمحافظات، تنذر بوقوع كارثة كبرى، في عدد الإصابات المتوقعة بفيروس كورونا، في ظل عدم المبالاة من بعض المواطنين وتهاون بعض رجال الضبط القضائي بأجهزة المحليات.

وأشار إلى وجود مخالفات كبيرة من مختلف طوائف الشعب، للإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا، حيث تمتلئ الشوارع والأسواق بالمواطنين بدون كمامات أو أي إجراءات وقائية، وهو ما تم رصده عبر عدد من الصفحات على مواقع السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية.

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وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك عدد من المواطنين انتابهم شعور بالملل في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية، ليقرروا النزول وممارسة حياتهم الطبيعية، رغم التحذير من جانب رجال الدين الإسلامي والمسيحي بالتباعد والمكوث في المنازل، وهو أمر يوصف بعدم المسئولية، خاصة مع قرب التعافي من الفيروس، محذرًا من التهاون في التعامل مع الأمر، حتى لايكون هناك كارثة، واستشهد بمقولة "معظم النار من مستصغر الشرر".

وحذر الدكتور حسن بسيوني، من ازدحام أيام أعياد القيامة وشم النسيم، الأسبوع المقبل، حيث استعد عديد من المواطنين بحجز المصايف لقضاء الأجازة بدءا من يوم الخميس المقبل وحتى يوم شم النسيم، ومن المتوقع أن تشهد أيام الأعياد ازدحامًا كبيرًا من المواطنين في الحدائق والمنتزهات والشواطئ والمصايف والأماكن العامة، ما يتطلب تعامل استثنائى من الحكومة خلال تلك الأيام، حتى لا يكون هناك كارثة في زيادة نسبة انتشار الفيروس خلالها.

وطالب بفرض حظر تجوال كامل خلال تلك الأيام، بدءًا من يوم الخميس وحتى الثلاثاء المقبل، عقب انتهاء عيد شم النسيم، لمنع أي مواطنين من النزول إلى الحدائق والمتنزهات والشواطئ أو المصايف.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة قيام أجهزة الدولة بدورها في تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حسم، تجنبًا لزيادة تفشي الفيروس، وطالب بزيادة حملات التوعية وتوفير الكمامات والمطهرات بأسعار رمزية، في الشوارع والأماكن العامة لتكون في متناول المواطنين.​