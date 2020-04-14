تبادل إطلاق نار بين الشرطة وإرهابيين بالأميرية.. والداخلية: التزموا منازلكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران: تبادلت قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية، الثلاثاء، إطلاق النيران مع مجموعة إرهابية في منطقة الأميرية بالقاهرة. وناشدت الشرطة، حسب نبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز"، المواطنين في الأميرية بتوخي الحذر، وعدم الاقتراب من النوافذ والأبواب نهائيًا، مشددة على الاحتماء بالمنازل.

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