شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الغربية»: تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا في مركز بسيون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة في الغربية، ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بقرية كفر جعفر بمركز بسيون. وجرى نقل المصاب، 74 سنة، إلى مستشفى العزل في كفر الزيات، ووضع المخالطين له تحت الملاحظة وعزلهم، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار العدوى.

وأوضح وكيل الوزارة أن حالة المصاب مستقرة، نافيًا ما تردد حول وفاته، مناشدًا وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عدم نشر الشائعات. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 2,191

تعافي 488

وفيات 164

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