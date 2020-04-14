شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق ميدان التحرير (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أخمدت قوات الحماية المدنية حريق شب فى أكوام القمامة بالقرب من المتحف المصرى دون إصابات أو تلفيات من أي نوع. تلقت غرفة الحماية المدنية إخطارا بنشوب حريق بالقرب من المتحف المصري وانتقلت قوات الحماية المدنية و٣ سيارات إطفاء وتم الاخماد.

يشار إلى أن الأجهزة المعنية اقتربت من الانتهاء من تطوير ميدان التحرير، حيث يتم الآن أعمال تشطيبات لمراحل التطوير بعد الانتهاء من تثبيت المسلة الفرعونية وسط الميدان، وإنشاء القواعد الأربعة التى ستحمل الكباش الفرعونية بعد الانتهاء من ترميمها.

وشهد الميدان أعمال تطوير بداية من مدخل الميدان من عبد المنعم رياض، حيث تم إزالة الحدائق الموجودة بالميدان وإعادة زراعتها بالنخيل ونباتات الزينة، وتنسيقها بشكل كامل بالتنسيق مع وزارتى السياحة والأثار والإسكان ومحافظة القاهرة، كما تم زراعة المنطقة السطحية لجراج التحرير بأشجار الزيتون والنخيل، ونشر مقاعد للجلوس بطول الحدائق الموجودة بالميدان.