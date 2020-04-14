شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: لن يفلت بناء مخالف من الإزالة في ظل فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الثلاثاء، إطلاق حملات مكبرة بمراكز وقرى ونجوع المحافظة، وذلك للتصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وازالتها، وتحرير محاضر ضد المخالفين.

وقال «رحمي» إن الحملات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أسفرت عن إزالة 63 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك الدولة، حيث تم إزالة 24 حالة تعد على أراضي زراعية بمساحة نحو 2 فدان، كما تم إزالة 20 مخالفة بناء على مساحة 7253م٢، و19 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة (جهات الولاية) بمساحة 1838م٢، شملت 17 حالة تعد على نهر النيل، بمساحة 1500م٢، وحالتين تعد على أملاك الري بمساحة 338م٢.

وفي نفس السياق، تم تنفيذ 6 قرارات إزالة لحالات تعد على أملاك الدولة بهندسة ري بحري بزفتي بمساحة 1100م٢، وازالة عقار مخالف للبناء مكون من طابقين على أرض زراعية ببسيون.

وأوضح محافظ الغربية، أن حملات الإزالة مستمرة على مدار اليوم، بالتعاون مع مديرية الأمن، وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الوزراء، بإزالة كافة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية والتعديات على أراضي أملاك الدولة بمنتهى الشدة والحزم. مؤكدة التصدي بكل حزم للمخالفين، وتحويلهم للنيابة العسكرية، كما شدد المحافظ على مسؤولي الإدارات الهندسية، بجميع المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية برصد وإزالة المخالفات في الحال.