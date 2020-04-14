شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة الغربية تعلن بدء موسم حصاد القمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المهندس على عبدالجواد بيومي، وكيل وزارة الـزراعة بالغربية، أن المساحة المحصودة من محصول القمح للموسم الجديد، والذي بدأ حصاده بداية أبريل الجاري وحتى الثلاثاء بلغت 550 فدان.وتتركز بمراكز السنطة والمحلة الكبرى.

وقال وكيل الوزارة، في بيان، الثلاثاء، إن المساحة المنزرعة من محصول القمح في المحافظة، بعد التدقيق من المنطقة الإحصائية في وزارة الزراعة تبلغ140 ألف و557فدانا، مضيفا أنه سيتم بدء توريد المحصول غدًا 15 أبريل.

ويبلغ عدد الشون والصوامع المجهزة لتسلّم القمح بالغربية 25 شونة، عبارة عن 10 شون مطورة أسمنتية، و3 صوامع و4 هناجر و8 شون ترابية «مراكز تجميع»

وتشكلت اللجان الخاصة بتسلّم محصول القمح وهي مكونه من مندوب عن مديرية الزراعه ومندوب عن مديرية التموين والتجارة ومندوب من هيئة سلامة الغذاء وأمين الموقع التخزيني ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد وقد حدد القرار الوزاري رقم 95لسنه 2020 في الماده الثالثة أنه يقتصر تسويق محصول القمح المنتج محليا لحساب للهيئة العامة للسلع التموينية على الجهات التالية: الشركة المصرية القابضه للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضه للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري وتتولى هذه الجهات تسلّم كميات القمح المنتج محليا من الموردين.

كما جاء بالقرار رقم 95لسنة 2020تحديد تكاليف التسويق والتخزين والتعتيق والفرز لطن القمح 135جنيه للطن المخزن بالشون والهناجر والبناكر و165جنيه لطن القمح المخزن بالصوامع.

وحددت وزارة الزراعة سعر توريد القمح، على حسب درجات النظافة، ب700 جنيها للأردب لدرجة نظافة، 23، 5، ومبلغ 685 جنيها لدرجة نظافة 23للأردب، ولدرجة نظافة 22.5 مبلغ670 جنيها للإردب.

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