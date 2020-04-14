شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة من العتبة: لن نسمح بتواجد الباعة الجائلين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، خلال حملة مكبرة بمنطقة الموسكي والعتبة، والتي تقوم بها الأجهزة التنفيذية، بمحافظة القاهرة، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، على استمرار منع الباعة الجائلين.

وشدد «محافظ القاهرة» على الباعة وأصحاب المحال والمترددين على المكان، بمنع التجمعات حرصا على سلامتهم، مع ايجاد وسيلة تنظيمية لعملية البيع والشراء، خلال الفترة المسموح بها، قبل مواعيد الغلق، وذلك لتسهل حصول المواطنين على احتياجاتهم مع عدم التكدس.

وطالب «عبدالعال» الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن عدم عودة الباعة الجائلين للمنطقة مرة أخرى حرصًا على الصحة العامة.