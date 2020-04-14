شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد أول مناقشة لرسالة دكتوراة بنظام الفيديو كونفرانس في جامعة الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور خالد محمد محروس، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق، الثلاثاء، في مناقشة أول رسالة دكتوراة بنظام الفيديو كونفرانس بالجامعة، والمقدمة من الباحثة ماريان خيري وديع المسجلة لدرجة دكتوراة الفلسفة في العلوم الزراعية بكلية الزراعة جامعة سوهاج «إنتاج حيواني- إنتاج دواجن»، بعنوان «استخدام بعض المعاملات الرعائية والفسيولوجية لإنتاج الأرانب تحت ظروف الجو الحار»، وذلك في إطار تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها جامعة الزقازيق تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة ضد فيروس كورونا المستجد للحفاظ على السلامة والصحة العامة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب وجميع منسوبيها.

وقال الدكتور خالد محروس «ممتحن خارجي»، بحسب بيان، إن استخدام الفيديو كونفرانس في مناقشة الرسائل العلمية يوفر للباحث الكثير من الجهد والوقت وخاصة عندما تكون جهة الإشراف من محافظات مختلفة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا الجديد للحفاظ على السلامة العامة للجميع

وتناولت رسالة الدكتوراة تقييم إثر استخدام مستخلص نبات الماكا والمورينجا أوليفيرا على الأداء الإنتاجي والتناسلي لأمهات الأرانب والحالة الفسيولوجية لها.

جدير بالذكر أن لجنة التحكيم بالمناقشة ضمت كل من الدكتور خالد محمد محروس أستاذ رعاية الدواجن ووكيل كلية التكنولوجيا والتنمية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة «ممتحن خارجي»، والدكتور طلعت مصطفى الشيخ أستاذ رعاية الدواجن المتفرغ بكلية الزراعة جامعة سوهاج «مشرفا ورئيس»، والدكتور أحمد عبدالكريم أحمد أستاذ فسيولوجية الدواجن المساعد بكلية الزراعة «مشرفا»، ونجوي عبدالهادي أستاذ فسيولوجية الدواجن بكلية الزراعة جامعة القاهرة «ممتحن خارجي»، وقد أجريت المناقشة عبر الفيديو كونفرانس بحضور الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج وانتهت المناقشة بمنح الباحثة ماريان خيري وديع درجة الدكتوراة في العلوم الزراعية.