شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: استرداد 693 فدانا و192 ألف متر خلال 24 ساعة بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الثلاثاء، تقريرًا من غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات بالوزارة، حول جهود المحافظات خلال ال٢٤ ساعة الأخيرة فيما يخص حملات إزالة التعديات بالمحافظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء في جميع المحافظات وإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة بصورة فورية وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين لظروف الدولة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد التقرير أن الحملات أسفرت عن إزالة ٨٦ حالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة ليصل إجمالي الإزالات إلى ١٢٣٦ حالة واسترداد حوالي ١٩٢ ألف متر مربع ليصل الإجمالي ٢ مليون و١٩٢ ألف متر مربع وإزالة ١٢٥ حالة تعدي بالزراعة على أراضي الدولة ليصل إجمالي الإزالات إلى ١٧٦ إزالة على مساحة ٦٩٣ فدان ليصل إجمالي ما تم استرداده حوالي ١٤٥٠ من أملاك الدولة بالمحافظات، كما تمت إزالة ٢٣٠ حالة لمخالفات البناء يصل الإجمالي إلى ٣٢٠٧ حالة بإجمالي ١٠٤ ألف متر مربع، و٤٢٤ حالة إزالة لتعديات وبناء على الأراضي الزراعية ليصل الإجمالي إلى ٣٩٢١ حالة إزالة وذلك منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بالجهود التي يبذلها المحافظون في هذا الملف الهام الذي يتابعة رئيس الجمهورية بصورة يومية لفرض هيبة الدولة وعدم السماح لأي تعديات من المواطنين على أملاك الدولة أو بالبناء على الأراضي الزراعية خاصة خلال ساعات حظر التجول.

وطالب الوزير المحافظين بالاستمرار في استنفار جميع الأجهزة المعنية لرصد جميع مخالفات البناء والتعدي على أراضي وأملاك الدولة خلال فترات الحظر وعلي مدار اليوم والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.