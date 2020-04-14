شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الأنفاق يسجل أكثر من مليون راكب في 7 أيام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت إحصائية لمترو الأنفاق ان عدد ركاب مترو الأنفاق تضاعف في الأسابيع الثلاثة الأخيرة منذ ان طبقت الدولة إجراءات الحظر، حيث سجل يوم السبت ٤ أبريل ٤٥٧ ألف راكب، وارتفع إلى ٨٦٠ الف في اليوم التالي ٥ إبريل.
وأوضحت الإحصائية أن الأرقام زادت بشكل كبير مرة أخرى ابتداءا من يوم الأحد ١٢ أبريل حيث سجلت ٩٨١ ألف راكب يوميا بمتوسط ٧٠ ألف راكب / ساعه، ثم ارتفع الرقم إلى مليون ٢٧ ألف راكب يوم الاثنين ١٣ ابريل. حيث سجل الخط الأول حلوان/ المرج ٥٨٦ ألف راكب، والخط الثاني ٣٧٦ ألف راكب، في الوقت الذي سجل الخط الثالث ٦٤ ألف راكب ثم أصبح ٩٦٠ الف يوم ٦إبريل.
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