شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة السد العالى يتفقد الأعمال التى تنفذ بقناة مفيض توشكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد رئيس مجلس ادارة هيئة السد العالى يرافقه رئيس الادارة المركزية لتنفيذ مفيض توشكى و مدير عام الهيدرولوجيا والارصاد و مدير ادارة تنفيذ مفيض توشكى الأعمال الجارى تنفيذها حاليا بقناة مفيض توشكى والسد الترابى .

وتم التأكد من تنفيذ الاعمال طبقا للمواصفات والبرامج الزمنية المقررة لها والتأكد ايضا من جاهزية قناة المفيض والسد الترابى لاستقبال موسم الفيضان الجديد.

ونفذت هيئة السد العالى العديد من أعمال حماية وتدعيم السد العالي والحفاظ على سلامته ورفع كفاءة منظومة العمل به و كافة أعمال الصيانة اللازمة للحفاظ على مخزون مصر اﻹستراتيجي من المياه وتلبية متطلبات مختلف قطاعات الدولة على مستوى الجمورية .

و شهدت الفترة الماضية قيام بعثة أبحاث بحيرة السد العالي بتنفيذ العديد من الأنشطة والدراسات داخل الحدود المصرية، وكذلك انعقاد المجلس الاستشاري الأعلى للسد العالي وخزان أسوان مرتين برئاسة وزير الرى وذلك لمناقشة المسائل الفنية المتعلقة بالسد العالي وخزان أسوان.

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الجدير بالذكر أن وزير الرى أكد على استمرارية وتواصل كافة الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة فضلاً عن رفع أقصى درجات الجاهزية والإستعداد لمواجهة أية أمطار أو سيول محتملة خلال الموسم الشتوي الحالي واستقطاب حصاد مياه تلك اﻷمطار والسيول وحسن توجيهها لتوفير التصرفات المائية اللازمة للوفاء بأغراض التنمية المستدامة بالدولة مع اتخاذ كافة الإحتياطات والإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية .