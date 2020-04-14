شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للبحوث: أجرينا دراسات على 70 دواء لمواجهة كورونا وافيجان أثبت نتائج إيجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المركز القومى للبحوث بيانا منذ قليل، مؤكدا أنه إنطلاقاً من دور المركز القومي للبحوث، وحرصه على التصدي لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد 19 - coVID، وخبرة علمائه في مجال الفيروسات، بالإضافة إلى إمتلاكه لمركز التميز العلمي في مجال الفيروسات، قامت إدارة المركز بتكليف عدد من الفرق البحثية في هذا المجال لإستنباط لقاحات أو علاجات لمحاربة إنتشار الفيروس .

وأكد المركز القومي للبحوث، أنه كيان بحثى مستقل تابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأن جميع أنشطته سواء الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد أو أي أنشطة بحثية أخرى تطلبها دولتنا الحبيبة، تكون تحت توجيهات الحكومة ممثلة فى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأن الفرق البحثية تعمل بتمويل من موازنة المركز القومي للبحوث، ولا يوجد أىدعم أو تمويل من أى جهة أخرى سواء محلية أو دولية.

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وأكد البيان الصادر عن المركز القومي للبحوث، أن ما زال يعمل على قدم وساق لمواجهة هذه الوباء والحد من إنتشاره، وقد تم دراسة تأثير أكثر من 70 دواء لمعرفة مدى فاعليتها وتأثيرها على فيروس 19 - covID ومنها دواء " أفيجان " الذى قدمه وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وأن النتائج الأولية تشير إلى مؤشرات إيجابية.

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وتابع البيان، أن المركز القومى للبحوث ليس له أي علاقة بأى تصريحات أو بيانات يتم تداولها من أفراد أو هيئات أو كيانات أخرى، إلا الصادرة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو رئيس المركز القومي للبحوث فقط.

‏وأكد المركز القومي للبحوث بإمكانياته وجيش علمائه هو أحد أهم الأذرع البحثية للدولة المصرية. حفظ الله مصر والمصريين .