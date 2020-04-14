شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط: تصدير 5300 طن فواكه وخضراوات عبر الميناء خلال آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال آخر 24 ساعة، حيث استقبل سفينة حاويات و9 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و10 سفن بضائع عامة، حيث وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة.

وأضافت هيئة الميناء حركة الصادر من البضائع العامة 8548 طن رمل و200 طن ملح، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 1805 طن حديد و6098 طن قمح و19856 طن ذرة و2918 طن فول و6732 طن عدس و1730 خشب زان و1740 طن أسمنت و2597 طن أبلاكاش.

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كما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 122 حاوية مكافئة منها 100 حاوية مكافئة بحمولة إجمالية 5300 طن تشمل فواكة (برتقال وفراولة وخوخ) وخضراوات (بطاطس وفاصوليا وخضار مشكل) وحاصلات زراعية (بصل وحمص وثوم وبرسيم) يتم تصديرها إلى كل من الأمارات السعودية والأردن والمغرب وأمريكا وبريطانيا وإيطاليا وتركيا وسولفينيا ومالطا والصين.

وسجلت هيئة الميناء عدد الحاويات الوارد 550 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1850 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 175757 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 116436 طنًا.

وفي إطار تشجيع الاتجاه إلى تفعيل النقل بالسكة الحديد غادر الميناء قطار مكون من 20 عربة محمل بـ40 حاوية مكافئة متجهه إلى 6 أكتوبر، كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2551 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، في حين غادر عدد 2698 شاحنة منها 875 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 49299 من البضائع العامة.