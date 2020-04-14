شكرا لقرائتكم خبر عن "السياحة والآثار" تطلق فيديو لجولة داخل المتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق وزارة السياحة والآثار اليوم فيديو لجولة بالمتحف المصري الكبير ومعمل ترميم الأخشاب، حيث يعكف المرممون على ترميم كنوز الملك الشاب توت عنخ أمون وقطع أثرية أخرى، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها الوزارة لإتاحة زيارات افتراضية وجولات ارشادية لبعض المتاحف والمواقع الأثرية المصرية يوميًا.

ويعتبر المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم، خُصِّص لحضارة واحدة؛ وهي الحضارة المصرية القديمة، حيث يضم آثارًا من عصور ما قبل التاريخ، وحتى العصر اليوناني والروماني.

يضم المتحف أيضًا متحفًا للطفل، ومركزًا تعليميّا، ومركزًا للحرف اليدوية، وفصولاً تعليمية، ومتحفا مخصصا لمراكب الشمس، وجارٍ وضع تصميماته النهائية، كما يوجد به أول ميدان لمسلة معلقة في العالم.

سوف تعرض ولأول مرة مجتمعة في مكان واحد، آثار الملك توت عنخ آمون، والتي يزيد عددها على 5000 قطعة، في قاعتين مساحتهما 7200 متر مربع، كما سيتم عرض قطع أثرية لموضوعات مختلفة، على الدرج العظيم، والذي لا يوجد له مثيل في كل متاحف العالم، حيث يعرض على أعتابه قطع ضخمة، على مساحه تتعدى الـ6000 متر مربع، مطلا في نهايته على أهرام الجيزة.

Advertisements

وليس هذا فقط، بل خُصِّصت قاعات عرض عددها 12 قاعة، وبمساحة 18 ألف متر مربع، لعرض كنوز الحضارة المصرية القديمة.

ويأتى ذلك في اطار المبادرة التي اطلقتها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية لزيارات بعض المواقع الأثرية المصرية عبر الصفحات الرسمية للوزارة على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ليكون شعار هذه الزيارات ‏Experience Egypt from Home ‏Stay Home ‏Stay Safe وتقوم وزارة السياحة والآثار باتاحة بعض المواقع الأثرية والمتاحف لشعوب العالم، للاستمتاع بمشاهدة الحضارة المصرية القديمة خلال فترة تواجدهم في المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (Covid19).

وتطلق الوزارة بالتعاون مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية خدمة زيارات لبعض من هذه المواقع من خلال نشر عدد من الزيارات الافتراضية لها أو شرح لبعض المتاحف من خلال المرشدين السياحيين المصريين.