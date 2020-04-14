شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: تصدير 151 ألف طن حاصلات زراعية آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة النقل أن حركة تشغيل الموانئ المصرية شهدت خلال آخر 24 ساعة سفر 38 سفينة و35 سفينة بموانئ الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر وشرق وغرب بورسعيد فيما بلغ عدد السفن العاملة بهذه الموانئ 73 سفينة.

وشهدت حركة البضائع عبر الموانئ المصرية تصدير 151.355 ألف طن فواكه وخضراوات وحاصلات زراعية إلى دول الخليج والمغرب العربى وأوروبا والصين واستيراد 241.218 ألف طن خشب وحديد وزيت وقمح وذرة.

كانت الموانئ أكدت أنه يتم اتباع بكل ميناء كل الإجراءات الإحترازية والاحتياطات الوقائية المعتمدة بإدارة الحجر الصحى بشأن التعامل مع أطقم السفن القادمة من أماكن انتشار الفيروس، مع التأكيد على توافر وجاهزية معدات الكشف ومهمات الوقاية والفرق المدربة والمؤهلة للتعامل مع تلك الحالات لدى الحجر الصحى وكذلك التأكد من جاهزية الإدارات المختصة بالهيئة للانتقال إلى أماكن تراكى السفن على الأرصفة والتعامل معها، وتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية أثناء دخول السفن للميناء والتراكى على الرصيف وحتى مغادرتها.

وقالت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع العفن البنى للبطاطس بوزارة الزراعة إن إجمالى ما تم فحصة وفرزة من بطاطس المائد المعدة للتصدير لدول العالم خاصة دول الاتحاد الأوروبى وروسيا ولبنان والدول العربية والدول الأجنبية الأخرى منذ بدء موسم التصدير، حتى 11 من الشهر الجارى، بلغ 546 ألفا و216 طنا، وجارٍ الفحص بمعامل المشروع.

