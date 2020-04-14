سيارتا إطفاء تخمدان حريقا بمخلفات بجوار المتحف المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أخمدت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، مساء الثلاثاء، حريقا محدودا بمحيط المتحف المصري بوسط العاصمة. غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة تلقت إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة بجوار المتحف المصري بميدان التحرير. Advertisements جرى الدفع بسيارتي إطفاء تحت إشراف اللواء هشام صادق وكيل المصلحة، وأمكن محاصرة ألسنة النيران، والسيطرة على الحريق دون إصابات. المعاينة الأولية كشفت عن نشوب حريق بكمية من المخلفات (مواد بلاستيكية)، وتم تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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