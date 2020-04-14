تطورات جديدة في واقعة الطفلة "ساجدة" ضحية تعذيب والدتها بإمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تطورات جديدة كشفها مدير خط نجدة الطفل بشأن الطفلة ساجدة التي تعرضت للتعذيب على يد والدتها بمنطقة إمبابة مطلع الشهر الجاري.

وقال صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل إنه جرى نقل الرضيعة التي تبلغ من العمر 6 شهور وشقيقها الأاكبر "عبد الله"، عاوم ونصف العام، إلى دار رعاية أخر.

وبسؤاله عن السبب، أوضح "عثمان" أنه تم إيداع الطفلين في الدار الجديدة بصفة مؤقتة "علشان نلاقي دار يكون في أطفالهم في عمرهما.. مش عايزين حد يعتدي عليهم"، حسب وصفه.

Advertisements

وأكد مدير خط نجدة الطفل تحسن حالة "ساجدة" صحيا ونفسيا بعد تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها وشقيقها تحت إشراف الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة.

وفي وقت سابق، قررت النيابة العامة بإمبابة، برئاسة المستشار هشام رفعت الشريف، إيداع والدة الطفلة "ساجدة" بمستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية لمدة 30 يومَا، وتجديد حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأخلت النيابة سبيل والد الطفلة، بكفالة مالية قدرها 500 جنيه؛ لحين ورود تقرير الطب الشرعي الخاص بالطفلة.