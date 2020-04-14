بالفيديو.. جهود مباحث التموين لضبط محتكري السلع والمستلزمات الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام؛ لضبط جرائم الغش التجاري. قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية أعد فيديو يرصد أبرز النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الحملات التموينية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وتأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.

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