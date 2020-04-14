التنمية المحلية: استرداد 192 ألف متر و693 فدانًا بالمحافظات خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:
أعلنت وزارة التنمية المحلية، تلقي اللواء محمود شعراوي، تقريراً من غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات حول جهود المحافظات خلال ال٢٤ ساعة الأخيرة، فيما يخص حملات إزالة التعديات.
وأشار إلى أنه وفقًا للتقرير، أسفرت الحملات عن إزالة ٨٦ حالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة ليصل إجمالى الإزالات إلى ١٢٣٦ حالة، واسترداد حوالي ١٩٢ ألف متر مربع ليصل الاجمالي إلى ٢ مليون و١٩٢ ألف متر مربع وإزالة ١٢٥ حالة تعدي بالزراعة على أراضي الدولة ليصل إجمالي الإزالات إلى ١٧٦ إزالة على مساحة ٦٩٣ فدانا ليصل إجمالي ما تم استرداده حوالي ١٤٥٠ فدانا من أملاك الدولة بالمحافظات.
ولفتت إلى أنه تمت إزالة ٢٣٠ حالة لمخالفات البناء ليصل الإجمالى إلى ٣٢٠٧ حالة بإجمالي ١٠٤ ألف متر مربع، و٤٢٤ حالة إزالة لتعديات وبناء علي الأراضي الزراعية ليصل الإجمالى إلى ٣٩٢١ حالة إزالة وذلك منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء .
وأشاد وزير التنمية المحلية، بالجهود التي يبذلها المحافظين في هذا الملف المهم الذي يتابعه رئيس الجمهورية بصورة يومية لفرض هيبة الدولة، وعدم السماح لأي تعديات من المواطنين على أملاك الدولة أو بالبناء على الأراضي الزراعية خاصة خلال ساعات حظر التجول.
وطالب اللواء محمود شعراوي، المحافظين بالاستمرار في استنفار كافة الأجهزة المعنية لرصد جميع مخالفات البناء والتعدي على أراضي وأملاك الدولة خلال فترات الحظر وعلى مدار اليوم والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.
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