الإياتا: 314 مليار دولار خسائر شركات الطيران ببسب أزمة "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

أعلن ألكساندر دي جينياك رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا"، أن خسائر شركات الطيران ستصل لحوالي 314 مليار دولار في العام الجاري، بانخفاض 55 ٪ مقارنة بالعام الماضي بسبب استمرار أزمة فيروس "كورونا"، المستجد COVID-19.

وقال ألكساندر في أحدث تحليل له اليوم الثلاثاء، سيشهد العام الجاري انخفاضًا كبيرًا في عائدات ركاب شركات الطيران، مشيرا إلى أن الخسائر قدرت حتى الـ24 من مارس الماضي بحوالي 252 مليار دولار من الإيرادات، إلا أنها زادت بسبب استمرار أزمة "كورونا"، ووضع قيود شديدة على السفر للشهر الثالث علي التوالي من جانب الحكومات .

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وقال ألكساندر، إن ​الطلب على السفر سينخفض لمدة عام كامل سواء "محليًا ودوليًا" بنسبة 48٪، وهناك عنصرين رئيسيين وراء تلك التطورات الاقتصادية الشامل.

وأشار إلى أن العالم يتجه نحو الركود، ومن المتوقع أن تكون الصدمة الاقتصادية لأزمة "كورونا" في أشد حالاتها في الربع الثاني، وينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6٪، العنصر الثاني ستزيد قيود السفر من تأثير الركود على الطلب، وسيكون التأثير الأكثر حدة في الربع الثاني اعتبارًا من أبريل الجاري، وانخفضت الرحلات على مستوى العالم بنسبة 80٪ مقارنة بعام 2019 بسبب القيود الشديدة على السفر التي تفرضها الحكومات لمكافحة انتشار الفيروس .

وطالب ألكساندر، الحكومات بدعم شركات الطيران في حزمة إجراءات، لأن شركات الخطوط الجوية تدعم حوالي 65.5 مليون وظيفة حول العالم، وتحتاج إغاثة مالية عاجلة من الحكومات، للمحافظة على الوظائف الموجودة بها وتسمح لها بالانتعاش مرة ثانية، وتقدم الحكومات الإعفاء الضريبي للشركات على الرواتب والتذاكر والرسوم الأخرى التي تفرضها الحكومات .