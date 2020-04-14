وكيل النواب يطالب بإطلاق أسماء الأطباء ضحايا "كورونا" على الشوارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا ابراهيم:

انتقد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، اعتراض عدد من أهالي قرية شبرا البهو فريك، التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، على دفن جثمان طبيبة توفيت بعد إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدًا أنه سلوك غريب على المجتمع المصري.

وطالب "وهدان" في بيان اليوم الثلاثاء، بمعاملة الأطباء المتوفين بفيروس كورونا كشهداء الجيش والشرطة وإطلاق أسمائهم على الشوارع والمدارس والمستشفيات والقرى الخاصة بهم.

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وتساءل "وكيل النواب"، كيف سيتعامل الأطباء وهيئة التمريض الذين يقفون ليل ونهار من أجل علاج الحالات المريضة وهم يشاهدون الناس ترفض دفن زملائهم في مدافن عائلاتهم؟ وكيف سيحاولون تخفيف أوجاع الناس وإسعاف المرضى وعلاجهم؟.

وأكد "وهدان"، أنه لابد من توجيه كل الشكر والتقدير لأطباء مصر لدورهم الملموس في أزمة كورونا، مؤكدًا أنهم خط الدفاع الأول لنا في مواجهة فيروس كورونا، وعبارات الشكر والثناء لا تستطيع أن توفيهم حقهم.

وأشار إلى أن دور الأطباء وهيئات التمريض ومقدمو الخدمات الصحية لعلاج المصابين بكورونا، لا يقل عن دور الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب، مضيفًا أنه يجب تقديم كل الدعم المادي والمعنوي لهم في هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها مصر.