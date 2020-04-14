محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
وجه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، بضرورة استمرار غلق الحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة خلال الفترة القادمة وخصوصا خلال فترة أعياد الربيع لمنع أشكال الزحام والتكدس، في ضوء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا.
وأهابت وزارة الري المواطنين، في بيان اليوم الثلاثاء، بالالتزام بتلك التعليمات حرصًا على الصحة العامة وتنفيذ التعليمات الطبية لمجابهة الفيروس.
يذكر أن وزارة الموارد المائية والري، نفذت أعمال تطوير وتأهيل لكافة الحدائق والمتنزهات التابعة لها بمنطقة القناطر الخيرية مثل حدائق (عفلة والمناشي ومتحف علوم المياه) وجاري الانتهاء من باقي الحدائق حتى تكون متنفسًا لكافة المواطنين للاستمتاع بها.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال أعياد الربيع.. "عبد العاطي" يوجه باستمرار غلق حدائق الري بالقناطر الخيرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.