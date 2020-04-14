شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات عن غواصة «S43»: «وصلت مصر اليوم من ألمانيا وتحتوي على مخزن لـ14 طوربيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، صباح اليوم، أن الغواصة (S43) غادرت من دولة ألمانيا، بعد تمام استلامها وإنهاء الاستعدادات النهائية لطاقمها، وتنفيذ رحلة العودة لأرض الوطن، وذلك بعد أن تعاقدت عليها مصر العام الماضي.

ولكن ما هي قدرة تلك الغواصة وماهي مهامها؟

1. يبلغ طول الغواصة 62 مترًا، وتستوعب طاقمًا مكونًا من 30 شخصًا.

2. تقدر سرعتها القصوى بـ21.5 عقدة.

3. تأتي مجهزة بصواريخ وطوربيدات.

4. تستطيع الإبحار لمسافة 11 ألف ميل بحري.

5. تعمل الغواصة بـ4 محركات تصل قوتها مجتمعة إلى 6100 حصان، ويوجد بها أحدث أنظمة الملاحة والاتصالات.

6. تصنف الغواصة على أنها هجومية.

7. تدمج أنظمة تحكم متطورة لإطلاق الطوربيدات، فضلا عن أخرى إلكترونية للتحكم بالأسلحة أثناء عمليات الإطلاق.

8. تستطيع الغواصة الهبوط إلى عمق 500 متر تحت سطح البحر.

9. تحتوي على مخزن يتسع لـ14 طوربيدا.

10. وفقاً للخبراء لديها القدرة على إطلاق صواريخ من نوع «هاربون» البحرية المضادة للسفن، بالإضافة إلى تمكنها من زرع الألغام البحرية، واحتوائها على منصة إطلاق صواريخ مضادة للطائرات.

11. بها 8 أنابيب طوربيد ووتتمتع بقدرة على إطلاق صواريخ من تحت سطح البحر إلى السفن.

12. الغواصة ستساعد في تأمين السواحل وزيادة القدرات القتالية لسفن السطح مما يجعل القوات البحرية قادرة على تنفيذ المهام القتالية المكلفة بها وتحقيق الأمن البحري.

وكان المتحدث العسكري، قال أن الغواصة (S43) ستقوم بإجراء عدد من التدريبات البحرية المشتركة مع القوات البحرية لعدد من الدول الصديقة أثناء رحلة العودة إلى أرض الوطن.

وتعد الغواصة (S43 ) بمثابة إضافة تكنولوجية وقتالية لإمكانيات القوات البحرية المصرية في إطار الخطة الطموحة لتطوير وتسليح القوات المسلحة المصرية.