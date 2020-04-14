شكرا لقرائتكم خبر عن «ما فعلوه كان إنسانية منهم».. قصة ولادة حالة يشتبه في إصابتها بـ«كورونا» بدمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى طاقم مستشفى رأس البر المركزي، الثلاثاء، عملية ولادة قيصرية لحالة يشتبه في إصابتها بفيروس «كورونا» المستجد. كان قسم طوارئ النساء والتوليد بالمستشفى قد استقبل، الثلاثاء، الحالة، وتم تشخيص الحالة بأنها عملية ولادة قيصرية، وبمتابعة التقييم تبين وجود أعراض اشتباه لفيروس «كورونا» المستجد.

تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، ووضع الحالة في غرفة العزل، وتم أخذ مسحة من الأنف والفم، وإرسالها إلى المعمل بالحميات، لتبين إصابتها بالفيروس من عدمه، وارتدى الطاقم الطبي بالمستشفى الملابس والأدوات الوقائية اللازمة، وأجرى العملية بنجاح، وخرجت الحالة من العملية بصحة جيدة، وتم إيداع الرضيع الحضّانة.

من جانبه، قال الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بدمياط، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن هذه الحالات يتم التعامل معها من خلال مستشفيات دمياط العام، والحميات والصدر فقط، مؤكدًا أن «ما قام به رجال مستشفى رأس البر المركزي كان طواعية مراعاة للحالة الإنسانية»، مشيدًا بما فعله الطاقم الطبي الذي أجرى العمليةل، لإنقاذ حياة الأم والرضيع.